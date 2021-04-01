ننشر قانون نقابة المهندسين قبل مناقشته بمجلس الشيوخ

جدة - نرمين السيد - ووافقت اللجنة اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل ومكاتب لجان الطاقة والبيئة والقوى العاملة، ولجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمارية، ولجنة الشؤون الدستورية والتشريعية على القانون بعدما استعرضت اللجنة مشروع القانون، وبعد المناقشات المستفيضة لمندوبى الحكومة وأعضاء اللجان.

وأوضحت اللجنة فى تقريرها، أن مشـروع القـانون جاء منظماً لأوضاع وإجراءات تحصـيل موارد النقابـة بما يتفق مع الدسـتور، متضمنا أربع مواد إصدار بها عدم أحكام وهى: تعديل بعض أحكام نصوص القانون المعروض وإلزام مجلس النقابة بإعداد مشروع تعـديل النظام الداخلى للنقابة فـى مدة لا تتجـاوز تسعين يوما من تاريخ العمل بالقانون بقرار من وزير الموارد المائية والرى واستبدال عبارة وزارة الموارد المائية والرى بعبارة وزارة الرى وسريان أحكام هذا القانون من اليوم التالى لتاريخ نشر بالجريدة الرسمية.