تعرف على عناوين مراكز تلقى لقاح كورونا بالمحافظات ومواعيد العمل

ينشر "صوت الأمة" عناوين وأماكن مراكز تطعيم لقاح كورونا بمحافظات الجمهورية، حيث أعلنت وزارة الصحة بدء تطعيم كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة بلقاح كورونا، وتم تخصيص عدد من المراكز للتطعيم على مستوى الجمهورية، مجهزة جميعهًا بعيادات وصالات لانتظار المواطنين ممن تلقوا اللقاح للاطمئنان على صحتهم.
واستقبل مطار القاهرة منذ قليل 854 ألفًا و400 جرعة من لقاح فيروس كورونا المستجد من إنتاج شركة " استرازينيكا "، ضمن اتفاقية "كوفاكس" بالتعاون مع التحالف الدولى للأمصال ومنظمة الصحة العالمية ومنظمة "اليونيسف"، وذلك ضمن 40 مليون جرعة من المقرر استقبالها تباعًا.
وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية، والمتحدث الرسمى للوزارة، أن لقاح "استرازينيكا" حصل على موافقة الاستخدام الطارئ من كل من منظمة الصحة العالمية وهيئة الدواء المصرية، لافتًا إلى أن تلك الشحنة ستخضع للتحليل فى معامل هيئة الدواء المصرية قبل استكمال تطعيم الأطقم الطبية والفئات المستحقة من المواطنين أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن.
وينشر "اليوم السابع" أسماء وعناوين مراكز التطعيم على مستوى الجمهورية، ومواعيد العمل الرسمية بالمراكز وهى كالتالى:
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