انت الان تتابع تفاصيل خبر الآن طريقة الاستعلام عن مخالفات المرور في مصر عبر “جوجل” والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - الآن من خلال محرك البحث “جوجل” يمكنك في بضع ثوان إجراء الاستعلام عن مخالفات المرور ومعرفة كافة الغرامات المالية المسجلة على لوحة السيارة خاصتك، هذا وقد تصدر أمس الأربعاء السؤال عن خطوات الاستعلام عن المخالفات المرورية منصة البحث جوجل وغيرها من منصات التواصل الإجتماعي، وفي هذا الجانب حرصنا أن نقدم لكم تلك الخدمة الهامة لدي شريحة كبيرة من المواطنين أصحاب السيارات في مصر، وهي رابط استعلام مخالفات المرور.

جدير بالذكر أنه قد جاء ذلك في إطار إهتمام الدولة المصرية في تحقيق التحول الرقمي الكامل في كافة المجالات الحكومية، الأمر الذي يحقق مكاسب عديدة لدي المواطنين والدولة، حيث من شأنها تسريع وتوفير جميع الخدمات العامة لدي المواطنين وتوفير المال والوقت والجهد، كما يقلل ذلك من ظاهرة كورونا في البلاد، كما يواكب كذلك التطور التقني في العالم أجمع.

إقرأ.. طريقة الاستعلام عن مخالفات المرور:

يمكنك الآن بكل سهولة إجراء الاستعلام عن مخالفاتك المرورية من خلال جوجل عن طريق الموقع الإليكتروني الخاص بنيابة المرور المصرية، وهي منصة إليكترونية أطلقت مؤخراً للتسهيل على مُلاّك السيارات من إتمام عملية السداد والاستعلامات كما تقدم كذلك خدمات تجديد رخصة القيادة إليكترونياً، والآن نستعرض أمامكم في السطور القادمة خطوات الاستعلام على مخالفات المرور 2021:

الخطوات :-