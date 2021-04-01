حظك اليوم .. توقعات الأبراج ليوم الجمعة 1-4-2021

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حظك اليوم برج الحمل الجمعة 2/4/2021
مهنياً: ما تواجهه اليوم هو مجرد مدخرات قديمة لن تؤثر على بيئتك المهنية وتتجاوزها براحة تامة.
عاطفياً: يجب أن تفكر جدياً في الاستقرار ، خاصة وأن الشريك المناسب بجوارك.
صحياً: تجنب أي شيء قد يحفزك على تناول كميات كبيرة من الطعام والاكتفاء بالمقدار الذي يحتاجه جسمك.
حظك اليوم برج الثور الجمعة 2/4/2021
مهنياً: الجو ايجابي ، لديك قدرة معنوية كبيرة وشجاعة وحماسة ، بفضلها تمضي كل شؤونك قدما بخطوات كبيرة.
عاطفياً: مازلت متهور وأقوال تخرج منك دون أن تفكر في ما يزعج شريكك ، فيحاول أن يتجنبك قدر المستطاع ، احذر
صحياً: لا تعمل أكثر من طاقتك ، لأن الجسم يحتاج إلى الراحة والتمدد والقليل من النوم.
حظك اليوم برج الجوزاء الجمعة 2/4/2021
من الناحية المهنية ، هذه فرصة رائعة لا تفوتها من خلال اتخاذ قرار متهور لأنك قد تندم عليه لاحقًا.
عاطفياً: حان الوقت لتخبر من تحب بصراحة عن مشاعرك ، لأنه يستحق أن يُستمع إليها.
صحياً: تمرن ، على الرغم من جدولك المزدحم ، حسب الحاجة.
حظك اليوم برج السرطان الجمعة 2/4/2021
مهنياً: احذر من سوء التفاهم أو الانحلال الأخلاقي ، فالأجواء معاكسة والعدو قوي ، فلا تخرق القانون ، فقد تثار قضايا مالية حساسة أمام بعض الأطراف
عاطفياً: شكوكك في من تحب لا علاقة لها بالموضوع ، فقم بغرس الثقة فيه لأنه يستحق ذلك ، وسوف يفاجئك بعدة طرق.
صحياً: يمكنك إيجاد حل لمشكلتك الصحية إذا كنت تعرف كيفية اتباع التعليمات الطبية المطلوبة منك.
حظك اليوم برج الأسد الجمعة 2/4/2021
مهنياً: اعتمد على ذكائك ومهارتك ، الحظ ملك لك ويفتح لك باب النجاح والربح المالي
عاطفياً: تشرح لمن تحب أمرًا مهمًا كنت تخشى الإعلان عنه ، وافتح الأوراق التي تود إخفاءها.
صحياً: أنت تعالج مشكلة صحية ملحة ويطلب منك إظهار الإرادة الحازمة.
حظك اليوم برج العذراء الجمعة 2/4/2021
مهنياً: أنت لا تميل إلى الاستسلام ولا تفقد العزم الحازم الذي يميزك ، أو تتأخر عن الاجتماعات ، أنت الذي يؤكد أهمية الالتزام بالمواعيد
عاطفياً: إذا كنت متزوجة تستعيد حلاوة الأيام الأولى للعلاقة وتعيش في أجواء لا تُنسى.
صحياً: الشروط مناسبة جدا ، النشاط يرافق خطواتك ويهتم بالأنشطة الجديدة التي تعود بفوائد صحية.
حظك اليوم برج الميزان الجمعة 2/4/2021
من الناحية المهنية ، يحاول بعضهم نصب الفخاخ. احذر ، هذا اليوم يمكن أن يهدد بالتراجع والصراع والصراع أو الخلاف بسبب التنافس أو الغيرة.
عاطفياً: هذا اليوم لا يمنحك اللحظات العاطفية التي تتخيلها ، والتي يمكن أن تجعل بعض العلاقات الشخصية صعبة وفي بعض الأحيان مرهقة.
صحياً: استفد من الطقس عندما يمكنك ممارسة الرياضة في الهواء الطلق.
حظك اليوم برج العقرب الجمعة 2/4/2021
مهنياً: تتلقى الكثير من المعلومات وتقوم بزيارات عمل لتبادل الآراء والأفكار مع من سبقوك في مجالك المهني.
عاطفياً: لقد عرفت أوقاتاً عاطفية رائعة واستثنائية ، وفي بعض النواحي هناك تحسن ملحوظ.
صحياً: أنت مليء بالنشاط والنشاط بفضل التمارين العديدة التي تقوم بها.
حظك اليوم برج القوس الجمعة 2/4/2021
مهنياً: لديك أفكار إبداعية جداً ، تكثف تواصلك وتحاول مرة أخرى وتظهر كل قوتك.
عاطفياً: يوم خالٍ من التوتر ، وسيكون لشريكك أجواء ممتعة ومطمئنة للتعبير عن أعمق مشاعرك.
صحياً: قراراتك الصحية تدور حول تحفيز الآخرين على مواكبة كل ما تمارسه.
حظك اليوم برج الجدي الجمعة 2/4/2021
مهنياً: أنت تعيش في أوقات ممتعة وتستمتع باجتماعات وجلسات خاصة ، فلا تفوت فرصة الالتقاء وفهم بعضكما البعض خاصة بعد أن تكون أفكارك مشوشة وغير متوازنة
عاطفياً: يجب أن تيسر الأمور وتتخلص من العقد ، لا تجعله أسوأ ، وتصحح المواقف الحرجة ، وتسرع في الشفاء ، وتهدئة الأجواء بدلاً من إثارة الفتنة والخلاف.
صحياً: الشعور بالتعب الشديد له عواقب وخيمة عليك ، وإذا عملت بجد على نفسك ، فستصاب بالإغماء.
حظك اليوم برج الدلو الجمعة 2/4/2021
مهنياً: لديك علاقة جيدة مع رئيسك في العمل. استمر في العمل الجيد والوفاء بالمسؤوليات الموكلة إليك.
عاطفياً: إذا أردت أن تترك شريكك فعليك أن تخبره بأسباب ودوافع ذلك مع مراعاة مشاعره ، لكنك لن تتركه لأنك تحبه.
صحياً: إذا كنت تتعثر كثيرًا وتتخذ خطوات غير مكتملة ، فقم بإجراء اختبار ترقق العظام.
حظك اليوم برج الحوت الجمعة 2/4/2021
مهنياً: يمكنك الاستفادة من الحياة المهنية المحمومة للاستفادة من بعض الفرص التي تفتح لك الأبواب.
عاطفياً: أنت تثير قضايا حساسة تؤذي مشاعر شريكك ، وقد تحاول الإضرار بسمعتك أو تشويهها أمام الآخرين.
صحياً: تقليل العمل الإضافي قدر الإمكان وقضاء المزيد من الوقت في وقت فراغك.
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