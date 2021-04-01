نشرة صباحك ومطرحك المرورية.. زحام بالدائرى ومحور 26 يوليو

جدة - نرمين السيد - وأشار صابر، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "صباحك ومطرحك"، المذاع على الراديو 9090، والذى يقدمه الإعلامى أحمد يونس، إلى أن هناك هدوءًا فى حركة المرور بجميع محافظات الوجه البحرى والقبلى.

وأوضح أن الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء محمود عبدالرازق، مساعد الوزير مدير الإدارة العامة للمرور، تعمل على تصفية الكثافات بقطاعات الطرق الدائرية، لوجود بعض الأحجام على عدد من القطاعات منها أعلى الكونيسة المتجه للمنيب، وكذلك أعلى البساتين والمرج والخصوص وأعلى الوراق.

ولفت صابر إلى أن إدارة مرور الجيزة، برئاسة اللواء محمد عامر، مدير الإدارة العامة للمرور بالجيزة، تتابع الحركة بشكل لحظى لمنع أى تكدسات، لذا تعمل الحركة المرورية هناك بشكل جيد.

كما أوضح أن هناك بعض الأحجام عند محور 26 يوليو فى الطريق القادم من ميدان لبنان والمتجه لأكتوبر والشيخ زايد نتيجة كثافات أعلى كفر حكيم، لذلك يفضل سلوك محور روض الفرج، كما ظهرت بعض الكثافات أيضا بالطريق الزراعى بمنطقة كفر أبو جمعة المتجه للقاهرة.

أما فيما يخص محافظة القاهرة، فظهرت بعض الكثافات أعلى كوبرى حلمية الزيتون القادم من المطرية والمتجه للتجنيد ومصر الجديدة، لذلك يفضل سلوك كوبرى سراى القبة.

كما ظهرت بعض الكثافات بالأوتوستراد بمنطقة صقر قريش، لذلك يفضل سلوك الكورنيش كبديل جيد، كذلك ظهرت بعض الأحجام أيضا أعلى كوبرى الشهيد عبدالمنعم رياض القادم من الجيزة ومتجه لشرق القاهرة.

أما فيما يخص جميع الكبارى الأخرى مثل الجلاء والجامعة والساحل وعباس و15 مايو، فتعمل بشكل جيد ومرضى.