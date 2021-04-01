أمين دير القديسين يطالب البابا تواضروس بغلق الكنائس لمواجهة كورونا

جدة - نرمين السيد - ونشر القمص صرابامون الشايب، نداءعلى صفحته بفيسبوك قائلا: "كيف لا تقلقكم أخبار انتشار وباء كورونا وسقوط الكثير من الضحايا، وامتلاء مستشفيات العزل على آخرها، وتصرون على استمرار إقامة عدة قداسات بأعدادٍ كبيرة فى الأسبوع الواحد".

وأضاف: "إذ كانت سلامتكم وسلامة عائلاتكم لا تُهمكم فتراجعوا عن إصراركم من أجل سلامة كل المصريين".

وتابع: "أرجوكم افعلوا مثلما فعل الكثير من الآباء الأساقفة فى الإيبارشيات المحيطة بكم واتبعوا أشد الإجراءات الوقائية".



وأردف: "تراجعوا عن هذا الإصرار من أجل سلامة جميع المصريين، لا أستطيع أن أفهم معنى العناد أمام فيروس لا يرحم ويعانى منه كل العالم".



وقال: "التكاسل والتخاذل فى اتخاذ الاجراءات التى تحمى الرعية جريمة قتل بامتياز ومع سبق الإصرار، اعرف وكلكم تعرفون أن الكثيرين من المرضى والمصابين يحضرون إلى الكنيسة اعتقاداً منهم أنهم بحضورهم سوف يتعافون من المرض، أرجوكم وأتوسل إليكم جميعا أن تسرعوا بوقف جميع الصلوات لمدة أسبوعين على الأقل، العلم والإجراءات الاحترازية وحدهم القادرين على تحدى وقهر كورونا".



وأوضح: "هل اهتمامنا بالإجراءات الاحترازية والوقائية وإعلاء دور العلم والتوعية بذلك، يعنى أننا نتجاهل محبة الرب وعنايته بكل العالم فى القضاء على هذا الوباء؟".

وشدد على أن الرب الحنون قادر على سد احتياجات الكنيسة فلا يجب أن نقلق من جهة أية احتياجات.



وقال: "إن كان لنا قوت وكسوة، فلنكتف بهما، قداسة البابا نرجوكم سرعة اتخاذ قرار سيادى مركزى واحد يلتزم به الجميع ينص على التوقف عن الصلوات لمدة أسبوعين على الأقل ومن الآن، ترك الحرية حتى يسلك كل واحد بما يراه مناسبا جر علينا الكثير من الويلات".

وتابع: "لماذا لايوجد شىء قادر أن يلهمكم الحكمة، واتخاذ قرارات سريعة، نصلى ونضرع للرب أن يلهمكم الحكمة التى تجعلكم تشعرون بمعاناة الشعب الذى يعانى أشد المعاناة من شراسة هذا الفيروس اللعين". واختتم: "مازلت مستمرا فى إقامة القداسات يوميا من الساعة الثالثة حتى الساعة الخامسة مساء رغم إصابة الكثيرين بالمرض وانتشار العدوى منتظرا قرارا سريعا يصدر بوقف الصلوات لمدة أسبوعين، تدخل يارب واعط الشفاء للمرضى فى كل العالم".