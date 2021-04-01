الرى: انتهاء المرحلتين الأولى والثانية لكارت الفلاح فى 11 محافظة

جدة - نرمين السيد - تلقى الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى، تقريراً بخصوص الموقف الحالى لتنفيذ منظومة الحيازة الإلكترونية "كارت الفلاح" والذى تقوم الهيئة المصرية العامة للمساحة بالمشاركة فى إعداده بالتنسيق مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى.





ويعتبر كارت الفلاح أحد المنظومات الجديدة التى أطلقتها الدولة لحماية الفلاح والحفاظ على حقوقه.

وكانت وزارة الموارد المائية والرى، ممثلة فى الهيئة المصرية العامة للمساحة، تعاقدت مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى لعمل مقارنة وتدقيق لبيانات الحيازة الزراعية على الخرائط التفصيلية الرقمية مقياس رسم 1 / 2.500 حتى مستوى الحوض لنحو 6 ملايين حيازة زراعية بمساحة تصل إلى 8.50 مليون فدان، وربط قاعدة بيانات الحيازة الزراعية بالخريطة الرقمية.

وتتضمن الخريطة الرقمية الحدود الإدارية للمراكز والقرى والأحواض المساحية والمعالم الطبوغرافية ممثلة فى الترع والمصارف والطرق.

وانتهت الهيئة المصرية العامة للمساحة من إنجاز أعمال المرحلتين الأولى والثانية وإطلاق كارت الفلاح وتسليم الخريطة الرقمية للحيازات لوزارة الزراعة وربط بيانات الحيازة الزراعية بالخريطة الرقمية، وذلك فى 11 محافظة هى (الغربية – بورسعيد) فى عام 2019، و محافظات (أسيوط - سوهاج - الشرقية - البحيرة - القليوبية - المنوفية - الجيزة - الأقصر - الدقهلية) خلال عام 2020، بزمام يصل إلى 4.90 مليون فدان تقريبا.

كما انتهت هيئة المساحة مؤخراً من مراجعة وتدقيق بيانات الحيازة الزراعية لـ٨ محافظات هى (الفيوم - دمياط - كفر الشيخ - الإسماعيلية - بنى سويف - المنيا - قنا – أسوان) بزمام حوالى 3.30 مليون فدان، وموافاة وزارة الزراعة بالنتائج تمهيداً لإطلاق كارت الفلاح بهذه المحافظات، ومن المتوقع انتهاء هيئة المساحة من باقى محافظات الجمهورية خلال شهر أبريل 2021.