قرار جمهورى بشأن دعم الكهرباء والنمو الأخضر

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى القرار رقم 583 لسنة 2020 بشأن الموافقة على اتفاق قرض بين جمهورية مصر العربية وبنك التنمية الإفريقى بشأن برنامج دعم الكهرباء والنمو الأخضر بمبلغ 225 مليون يورو والموقع بتاريخ 8 يوليو 2020. ونشر القرار فى الجريدة الرسمية فى عددها الصادر اليوم الخميس.

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