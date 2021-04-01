/625226/بعد-قليل-إفتتاح-عدد-من-المدارس-وإدارة-بولاق-الدكرور-التعليمية-برعاية-النائب-محمد-الحسيني-وحضور-وزراء-المحلية-والتعليم

تشهد دائرة بولاق الدكرور بمحافظة الجيزة بعد قليل برعاية النائب محمد الحسيني، وكيل لجنة الإدارة المحلية ت افتتاح عدد من المدارس الجديدة ، ومبني إدارة بولاق الدكرور التعليمية الجديدة.

يأتي ذلك بحضور اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة الموقر، و الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، و اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، واللواء يسري عبد الله رئيس الهيئة العامة للأبنية التعليمية وعدد كبير من القيادات التنفيذية والشعبية

ووجه وكيل أول لجنة الإدارة المحلية خالص التحية والتقدير للقيادة السياسية علي دعم وتطوير المناطق الشعبية والعشوائية.

يزكر ان وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، محمد الحسيني قد قال في حوار له مع موقع دوت الخليج :” اتشرف بوجود النائب أحمد السجيني، رئيسًا للجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، فهو يعد قامة وقيادة فنية رفيعه المستوى وعلى قدر كبير من العلم والمعرفة”.

وتابع وكيل لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان:” لم يكن هناك اتفاق بيني وبين النائب أحمد السجيني، فى بداية الأمر، لكنني أكتشفت أنه رجل يمتلك خبرات طويلة، وله باع فى الإدارة المحلية، وأنا أطلق عليه “جواهرجى الإدارة المحلية، وأتمنى أن يصبح وزير فى المستقبل”.

وعن الفرق بين مجلس النواب، قال وكيل لجنة الإدارة المحلية، محمد الحسينيى:” برلمان 2015 كان عدد المستقلين 400 نائب، ولم يكن هناك أغلبية نيابية، أما الآن فحزب مستقبل وطن يحوز على الأغلبية، وهذا ساعد فى تحديد آلية للتفاعل، كما تعددت الأدوار، وهذا ساهم فى تسهيل الأدوارت البرلمانية.