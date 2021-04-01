الجريدة الرسمية تنشر قرارين جمهوريين

وقد وافق مجلس النواب على هذا القرار فى جلسته التى انعقدت فى أول نوفمبر 2020.
كما أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى قرار رقم 94 لسنة 2021 بتخصيص مساحات مختلفة من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة، لصالح محافظة شمال سيناء، وذلك لاستخدامها فى إقامة مشروعات الإنتاج الداجنى والحيوانى.
نشر القرار فى الجريدة الرسمية بعددها الصادر اليوم الخميس.
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