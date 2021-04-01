الجريدة الرسمية تنشر قرارين جمهوريين

جدة - نرمين السيد - نشرت الجريدة الرسمية، فى عددها الصادر اليوم، قرار رئيس الجمهورية رقم 583 لسنة 2020 بشأن الموافقة على اتفاق قرض بين جمهورية مصر العربية وبنك التنمية الإفريقى بشأن برنامج دعم الكهرباء والنمو الأخضر بمبلغ 225 مليون يورو، والموقع بتاريخ 8 يوليو 2020.





وقد وافق مجلس النواب على هذا القرار فى جلسته التى انعقدت فى أول نوفمبر 2020. كما أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى قرار رقم 94 لسنة 2021 بتخصيص مساحات مختلفة من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة، لصالح محافظة شمال سيناء، وذلك لاستخدامها فى إقامة مشروعات الإنتاج الداجنى والحيوانى. نشر القرار فى الجريدة الرسمية بعددها الصادر اليوم الخميس.

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