صور.. الصحة: مد حملة التطعيم ضد شلل الأطفال حتى 2 أبريل

جدة - نرمين السيد - أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، عن مد فترة الحملة القومية الثانية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال من عمر يوم إلى 5 سنوات بالمجان، حتى غدا الجمعة الموافق 2 أبريل بكل المكاتب والوحدات الصحية والمراكز الطبية على مستوى جميع محافظات الجمهورية، والتى انطلقت يوم الأحد 28 مارس، وكان من المُقرر أن تنتهى أمس الأربعاء 31 مارس.





وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية، والمتحدث الرسمى للوزارة، أن مد فترة الحملة القومية الثانية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال يأتى حرصًا من الوزارة على تطعيم كل الأطفال من المصريين والغير مصريين ممن لم يتلقوا التطعيمات خلال أيام الحملة بسبب وجود أعراض مرضية منعتهم، أو أسباب أخرى، مشيرا إلى أن الفرق الطبية الإشرافية التابعة للوزارة من العاملين بالحملة سوف تقوم بمراجعة الحالة التطعيمية للأطفال بالمنازل وتطعيم من لم يتلقى اللقاح منهم.

وأشار مجاهد إلى أنه تم تطعيم 16 مليون و540 ألف و734 طفلًا من ضمنهم 20 ألفا و404 من الأطفال غير المصريين المُقيمين على أرض مصر، بنسبة تغطية 99%، وذلك مُنذ انطلاق الحملة القومية الثانية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال يوم الأحد 28 مارس وحتى أمس الأربعاء 31 مارس.

ولفت مجاهد إلى أن هذه الحملة هى الثانية التى يتم إطلاقها خلال عام 2021، لتطعيم الأطفال من عمر يوم حتى 5 سنوات بـ "جرعتين متتاليتين"، والتى تأتى ضمن حملات التطعيم ضد مرض شلل الأطفال التى تنفذها وزارة الصحة والسكان سنويًا، بهدف رفع المناعة المجتمعية والحفاظ على مصر خالية من المرض كخطوة استباقية بالتزامن مع ظهوره بعدد من دول الجوار وإقليم شرق المتوسط، وذلك فى إطار رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسى للنهوض بالصحة العامة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

وتابع "مجاهد" أن المحافظات الأعلى فى تردد المواطنين على الحملة خلال يومها الرابع هى "الشرقية، القاهرة، الجيزة، البحيرة، القليوبية، الدقهلية" بنسب تغطية تجاوزت 100% من المستهدفين بهذه المحافظات.

وذكر مجاهد أن التطعيم يتم من خلال 90 ألف من الفرق الطبية الثابتة فى مكاتب الصحة والوحدات والمراكز الطبية، بالإضافة إلى الفرق المتحركة بالميادين الكبرى ومحطات القطار ومترو الانفاق، وبجوار المساجد والكنائس والنوادى وفى الأسواق ومواقف الأوتوبيسات والسيارات، لافتاً إلى أن التطعيم فى القرى يتم من خلال المرور على المنازل للوصول إلى جميع الأطفال المستهدفين بالتطعيم بجميع محافظات الجمهورية، من الساعة الثامنة صباحاً حتى الساعة الخامسة مساءً.

وأكد الدكتور علاء عيد رئيس قطاع الطب الوقائى، أنه يتم متابعة أعمال الحملة يومياً من خلال المرور الميدانى على فرق التطعيم بالمحافظات، ومن خلال الغرفة المركزية للشئون الوقائية بالوزارة، لافتًا إلى أنه يتم عقد اجتماع مسائى لجميع المشرفين على المستوى المركزى بالوزارة مع مشرفى مديريات الشئون الصحية بالمحافظات لمراجعة أعمال الحملة، والتأكيد على تغطية 100% من المستهدف.

وتابع عيد أنه تم تسجيل آخر حالة شلل أطفال فى مصر عام 2004، كما أعلنت منظمة الصحة العالمية أن مصر خالية من المرض عام 2006، وعلى الرغم من ذلك تقوم وزارة الصحة والسكان بتنفيذ حملات قومية سنوية لرفع الحالة المناعية للأطفال أقل من خمس سنوات، وذلك لاستمرار الحفاظ على مصر خالية من المرض، ورفع المناعة المجتمعية ضد المرض.

وأوضح "عيد" أن برامج التحصينات ضد الأمراض المعدية من أهم أولويات الأنظمة الصحية للوقاية من الأمراض ذات الأهمية الوبائية، وتعتبر واحدة من أهم مكونات الصحة العامة فى إطار أهداف التنمية المستدامة فى مجال الرعاية الصحية، بما يتوافق مع المعايير الدولية من أجل الحفاظ على صحة المواطنين.