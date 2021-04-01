17 أبريل.. بدء المواعيد الصيفية لفتح وغلق المحلات والمطاعم

جدة - نرمين السيد - ونص القرار الوزارى فى مادته الأولى: استثناء من أحكام المادة السادسة من قرار اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة رقم 456 لسنة 2020م، يتم بدء العمل بالمواعيد الصيفية لهذا العام اعتبارًا من يوم السبت الموافق 17/4/2021م.

كما نص القرار فى المادة الثانية: تكون مواعيد فتح المحال التجارية، والمولات التجارية باستثناء المطاعم والكافيهات والبازارات المُنظمة بالمادة الثالثة من هذا القرار، يوميًا من الساعة السابعة صباحًا، وتغلق الساعة الحادية عشر مساءً صيفًا، على أن يتم زيادة التوقيت يومى الخميس والجمعة، وفى أيام الإجازات والأعياد الرسمية للدولة، لتغلق الساعة الثانية عشر منتصف الليل صيفًا.

ونصت المادة الثالثة من قرار وزير التنمية المحلية: تكون مواعيد فتح المطاعم والكافيهات بما فى ذلك الموجودة بالمولات التجارية يوميًا من الساعة الخامسة صباحًا، وتغلق الساعة الواحدة صباحًا صيفًا، مع استمرار خدمة التيك أوأى وخدمة توصيل الطلبات للمنازل بالنسبة للمطاعم والكافيهات على مدار 24 ساعة.

كما نصت المادة الرابعة: تكون مواعيد فتح جميع محال الورش والأعمال الحرفية داخل الكتل السكنية يوميًا من الساعة الثامنة صباحًا، وتغلق الساعة السابعة مساءً صيفًا، عدا الورش الموجودة على الطرق ومحطات الوقود، وكذا الورش المرتبطة بالخدمات العاجلة للمواطن والتى يصدر بها قرار من اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة.

ووفقاً للمادة الخامسة: تُستثنى من المواعيد المُشار إليها كلٍ من محال البقالة السوبر ماركت والمخابز والأفران، مع مراعاة مواعيد الأنشطة الليلية لبعض المحال مثل محال بيع الفواكه والخضراوات ومحلات الدواجن وأسواق الجملة والصيدليات.

ووجه اللواء محمود شعراوى، المحافظات بتطبيق كافة الاشتراطات والتعليمات التى نص عليها القرار الوزاري، خاصة نسب التواجد المقررة والتى تضمن السلامة العامة فى المطاعم والكافتيريات وغيرها بما يحقق أمن وسلامة المواطنين.

وشدد وزير التنمية المحلية على أن الدولة من تلك المواعيد تسعى لتحقيق الإنضباط للشارع والقضاء على العشوائية والفوضى ومنع الإشغالات والتكدس المرورى و الحفاظ على الصحة العامة للمواطنين وعدم الإزعاج.

وأشار شعراوى إلى أنه سيكون هناك تنسيقاً بين وزارتى التنمية المحلية والداخلية والمحافظات لتطبيق تلك المواعيد الجديدة خاصة فى ظل جهود الدولة للحفاظ على سلامة المواطنين.

وفى السياق ذاته وفى إطار الاستعداد لاستقبال شهر رمضان المعظم، وجه وزير التنمية المحلية المحافظين برفع درجة استعدادات كافة القطاعات والهيئات الخدمية على مدار الـ 24 ساعة يومياً، مؤكداً أن الوزارة ستتابع مع كافة الوزارات والجهات المعنية توافر كميات إضافية من السلع الغذائية ومستلزمات رمضان بأسعار مخفضة.

وأشار اللواء محمود شعراوى إلى قيام غرفة العمليات المركزية بالوزارة بالتنسيق مع غرف عمليات المحافظات بالتأكد من توافر كافة السلع الغذائية للمواطنين فى كافة المدن والقرى والأحياء.

وطالب "شعراوى" المحافظين بتكثيف الحملات التموينية بالتنسيق مع مديريات الصحة والتموين والطب البيطرى والجهات الأخرى ذات الصلة للمرور على الأسواق والمحال التجارية وتشديد الرقابة على المطاحن والمخابز البلدية ومستودعات الدقيق والبوتاجاز وأماكن تقديم الأغذية والمشروبات والأسواق العامة والتفتيش على السلع المعروضة للتأكد من صلاحياتها والالتزام بالأسعار ومطابقة المعروض من السلع للاشتراطات الصحية ، وكذا رفع استعدادات المرافق على مدار اليوم لمواجهة أى ظروف طارئة خاصة فى كافة المرافق الخدمية وعلى رأسها مياه الشرب والكهرباء والصرف الصحى والصحة.

كما وجه وزير التنمية المحلية، المحافظات بتكثيف أعمال النظافة ورفع الاشغالات خاصة حول المساجد التى ستقام بها صلاة التراويح فى جميع المحافظات والطرق المؤدية إليها مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية و الوقائية لحماية المصلين من الإصابة بفيروس كورونا والالتزام بما قررته اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا فى هذا الشأن.

وشدد اللواء محمود شعراوى على أن الدولة ستطبق بمنتهى الحزم الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا والتى يتم اتخاذها واللازم اتباعها خلال شهر رمضان المعظم لحماية صحة وسلامة المواطنين، خاصة فيما يتعلق بالالتزام بارتداء الكمامة خاصة فى أماكن التجمعات، مع المتابعة المستمرة لوسائل النقل الجماعى لعدم حدوث أى ارتفاع فى أعداد مصابى كورونا خلال شهر رمضان الكريم.

وأكد "شعراوى" ضرورة التنبية على جميع مديرى المديريات ورؤساء مجالس المدن والمراكز والأحياء والوحدات المحلية بتحقيق الإنضباط فى أماكن العمل وإلزام جميع الموظفين والمترددين على المواقع الخدمية والمؤسسات، بإرتداء الكمامة والإلتزام بالإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.