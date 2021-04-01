عاجل.. مدبولى: توافر مخزون الأدوية والمستلزمات الطبية أصبح قضية أمن قومى

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جدة - نرمين السيد - وأضاف مدبولى، فى كلمته خلال افتتاح مدينة الدواء بمنطقة الخانكة بمحافظة القليوبية، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم الخميس، أن الدولة وفرت 11 مليار جنيه كدعم إضافى لمواجهة جائحة كورونا، وذلك من خلال رفع كفاءة المستشفيات والمؤسسات الطبية.
وأكد رئيس مجلس الوزراء، أن مصر من أوائل الدول التى اتخذت إجراءات لمواجهة جائحة كورونا، وهذا جعل مصر من أقل الدول تأثرا بجائحة كورونا بفضل الإجراءات الاحترازية التى اتخذتها الدولة مبكرا.
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