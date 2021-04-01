عاجل.. مدبولى: مدينة الدواء المصرية صرح عالمى عملاق

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، إن مدينة الدواء المصرية صرح عالمى عملاق يأتى فى إطار رؤية متكاملة للدولة المصرية لتحقيق نقلة نوعية، وتقديم أفضل الخدمات الطبية التى بدأها الرئيس منذ 4 سنوات.





جاء ذلك على هامش افتتاح مدينة الدواء المصرية "Gypto pharma"، التى تم إنشاؤها وفقا لأحد النظم التكنولوجية المتطورة على مستوى العالم فى مجال الدواء. وأضاف مدبولى، أن مشروع التأمين الصحى الشامل تهدف الدولة من خلاله تقديم أفضل خدمة للمواطنين، مشيرا إلى أن افتتاح اليوم يأتى فى إطار استكمال تطوير منظومة الدواء المصرية. وأكد أن الدولة تسعى إلى الارتقاء بالخدمات المقدمة عن طريق المبادرات الرئاسية.

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