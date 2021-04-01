عاجل.. مدبولى: احتياطات الأكسجين 2 مليون لتر.. ولدينا 16 مليون جرعة لكورونا

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك على هامش افتتاح مدينة الدواء المصرية "Gypto pharma"، التى تم إنشاؤها وفقا لأحد النظم التكنولوجية المتطورة على مستوى العالم فى مجال الدواء. وأضاف مدبولى، أن احتياطات الأكسجين مؤمنة بالكامل ولدينا 2 مليون لتر، ونسعى لرفع الاحتياطى إلى 3 ملايين لتر، مؤكدا أن تأمين المخزون الاستراتيجى من الأدوية لفترة من شهرين إلى 3 سنوات. وأوضح أن مصر لديها 16 مليون جرعة من لقاح كورونا.

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