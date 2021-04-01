الشباب والرياضة تطلق أول مؤتمر قومى لشباب جنوب السودان

جدة - نرمين السيد - تستعد وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحى، لإطلاق أول مؤتمر شبابى قومى جامع لشباب جنوب السودان بمختلف خلفياتهم، ضمن مشروع" وحدة وادى النيل.. رؤى مستقبلية" فى نسخته الثالثة تحت شعار" من أجل جنوب السودان"، والذى تنفذه "الإدارة المركزية للبرامج الثقافية والتطوعية - مكتب الشباب الإفريقى" بالتعاون مع الاتحاد الوطنى لشباب جنوب السودان ووزارة الشباب والرياضة الجنوبية السودانية وجامعة القاهرة فرع الخرطوم، وذلك خلال الفترة من3 إلى 8 أبريل 2021 بالمركز الأوليمبى بالمعادى.





ويأتى ذلك فى اطار سياسة مصر الخارجية نحو تعزيز أواصر العلاقات المصرية الإفريقية، واستكمالا للدور الذى قام به الرئيس السيسى خلال زيارته التاريخية التى قام بها لدولة جنوب السودان لعقد قمة "مصرية - جنوب سودانية"، تناولت مناقشة مختلف الملفات المتعلقة بالتعاون المشترك بين البلدين وسبل تعزيز العلاقات الثنائية، بما يسهم فى تحقيق مصالح البلدين الشقيقين، وكذلك تفعيلا لمخرجات الزيارة نحو الاهتمام بقضايا الشباب الإفريقى.

ويشارك فى فعاليات مؤتمر القاهرة القومى الأول لشباب جنوب السودان 200 قيادة شبابية من المرحلة العمرية من 18 حتى 35 عاما من الجنسين، بالإضافة إلى الفئات الأكثر تأثيرا فى المجتمع متمثلة فى النشطاء فى مجال المجتمع المدنى والأكاديميين بمختلف مجالاتهم وخلفياتهم، بالإضافة إلى الصحفيين والإعلاميين، بجانب الشباب المصرى الباحث فى ملف دولة جنوب السودان.

وتتضمن فعاليات المؤتمر مناقشة عده محاور حول اهمية الاستقرار الأمنى فى مفهوم بناء الدولة الوطنية تتمثل فى التتطرق إلى دور المؤسسات الثقافية فى البناء المعرفى ودور المجتمع المدنى فى التنمية والبناء ودمج الشباب والمرأة فى السلم الاجتماعى، وتعزيز العلاقات الثنائية المصرية الجنوب سودانية على مستوى الشباب نحو دور فعال لمكافحة الفساد فى البناء والتنمية الوطنية، بالإضافة إلى عقد ورش عمل بناء قدرات المشاركين فى مجالات الدولة الوطنية، ثقافة الحوار، بناء السلام والتربية المدنية.

وفى هذا السياق، أكد الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، أن مؤتمر القاهرة القومى الأول لشباب جنوب السودان يأتى فى اطاراهتمام القيادة السياسية ووزارة الشباب والرياضة بقضايا الشباب الإفريقى ولا سيما دولة جنوب السودان التى تربطها بمصر علاقات تاريخية، مشيرا إلى سعى الوزارة على تعزيز مفاهيم الحوار والقيادة والابتكار تحقيقا لطموحات الأجندة الإفريقية لعام 2063 من أجل بناء قدرات الشباب وتنمية إفريقيا بأيدى شبابها.

وأوضح صبحى أن المؤتمر يهدف إلى تعزيز قيم وثقافة السلام فيما بين الشباب بالإضافة الى تعزيز بناء القدرات القيادية لدى الشباب من خلال ترسيخ مفهوم بناء الدولة والمؤسسات والقدرة على ادارة التنوع الغنى فى جنوب السودان من ثقافة ولغات مختلفة من خلال تعزيز قيم الحوار بين الشباب وصناع القرار وأصحاب المصلحة، بالإضافة الى تعميق العلاقات ووجهات النظر بين شباب أبناء وادى النيل وتعزيز قيم الديمقراطية والحكم الرشيد ودورها فى مكافحة الفساد وبناء المؤسسات الوطنية ومن ثم رفع توصيات الشباب إلى الجهات المعنية.