بث مباشر.. الرئيس السيسى يفتتح مدينة الدواء المصرية فى منطقة الخانكة

تقدم " دوت الخليج " بثا مباشرا من فعاليات افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسى لمدينة الدواء بمنطقة الخانكة بمحافظة القليوبية.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، وصل إلى منطقة الخانكة، لافتتاح مدينة الدواء، والتى تعد من بين أحد أهم المشروعات القومية التى سعت الدولة لتنفيذها لامتلاك القدرة التكنولوجية والصناعية الحديثة في هذا المجال الحيوي، ما يتيح للمواطنين الحصول على علاج دوائي عالى الجودة وآمن، ويمنع اي ممارسات احتكارية ويضبط اسعار الدواء، وذلك دعماً للجهود التي تقوم بها الدولة في مجال المبادرات والخدمات الطبية والصحية المتنوعة للمواطنين.

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن مدينة الدواء تعد من أكبر المدن من نوعها على مستوى الشرق الأوسط علي مساحة 180 ألف متر مربع، وهي مزودة بأحدث التقنيات والنظم العالمية في إنتاج الدواء لتصبح بمثابة مركز إقليمي يجذب كبري الشركات العالمية في مجال الصناعات الدوائية واللقاحات.