/625225/أحمد-مجاهد-يكشف-حقيقة-إلغاء-قمة-الأهلي-والزمالك

تحدث أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة، عن إمكانية تأجيل القمة بين الأهلي والزمالك في شهر رمضان.

وقال مجاهد في تصريحات تلفزيونية بفضائية "الشمس" عبر برنامج "البلدوزر": "كان من المفترض وجود مواصفات معينة فيما يتعلق بسيارات تقنية الفار، إلا أن سياراتين من الـ4 سيارات الخاصة بالتقنية مازالوا تحت التدريب من الأساس"

وتابع حديثة قائلاً: "الضغط والتعجل كانا السبب في غياب المواصفات المطلوبة في الفار، ومنحت مهلة للشركة لتصحيح كل الأخطاء لمدة 3 أشهر، ومن المفترض عقد جلسة الأسبوع المقبل مع مسؤولي الشركة".

وأتم: "مباراتا الأهلي والزمالك في شهر رمضان لن يتم تأجيلهما نهائيًا وسيقاما في الموعد المحدد، وحسام البدري لم يطلب أي تغيير في الجهاز الفني، وكل ما أثير عاري تمامًا عن الصحة".

ومن المقرر أن تقام مباراتي الأهلي والزمالك، بالدور الأول والثاني من بطولة الدوري، في الثامن عشر من أبريل الجاري، والعاشر من مايو المقبل.

وأستكمل حديثة: "بطولة الدوري الممتاز كانت ستنتهي في نهاية سبتمبر المقبل، ولكن الأندية رفضت إستكمال الدوري بدون الدولين، كان انتهاء في اغسطس”

ووأصل: "السبب في رحيل محمود سعد هو رغبتي في تجديد الدماء ولم أتجاوز في حقه، هناك بعض الأخطاء في الفترة الماضية ومنها الرخصة لبعض المدربين مثل عماد النحاس الذي قاد المقاولون في الكونفدرالية من المدرجات"."

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وواصل: " محمود سعد استمر لمدة طويلة في الاتحاد والأداء لم يكن مرضياً وكانت رؤيتنا هي تجديد الدماء، هو لم يتقبل القرار وهو السبب في الجدل الذي دار في الفترة الماضية، وبديله سيكون أجنبيًا، وأبرز المرشحين من البرتغال".

واختتم: "سوف اغيب لمدة عامين من الساحة الرياضية بعد أنتهاء مدتي مع اتحاد الكرة".