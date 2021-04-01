/625227/موسيماني-يجتمع-مع-الجهاز-المعاون-لمناقشة-بعض-الملفات

عقد موسيماني،المدير الفني بالنادي الأهلي جلسة مع الجهاز المعاون له صباح اليوم لمناقشة بعض الأمور الخاصة باستعدادات الفريق لمباراة المريخ السوداني.

وناقش موسيماني مع معاونيه برنامج الإعداد والوحدات التدريبية من أجل تجهيز اللاعبين بالشكل المناسب للظهور بشكل مميز وتحقيق الفوز.

فيما ينضم والتر بواليا لبعثة الأهلي في السودان فور انتهاء مشاركته مع منتخب بلاده في تصفيات بطولة كأس الأمم الإفريقية.

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي مع المريخ السوداني بعد غد السبت على ملعب الجوهرة الزرقاء في الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

قائمة الأهلي في إفريقيا

وتضم بعثة الأهلي في السودان٢٤ لاعبًا هم: محمد الشناوي وأحمد رمضان بيكهام ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ومروان محسن ومحمد شريف ووليد سليمان وأيمن أشرف وبدر بانون وحسين الشحات وأليو ديانج وعلي لطفي وعمرو السولية وصلاح محسن ومحمد مجدي أفشة، وسعد سمير وناصر ماهر وأكرم توفيق ووالتر بواليا، وطاهر محمد طاهر وجونيور أجايي ومحمد هاني ومصطفى شوبير وأحمد نبيل كوكا.

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يذكر أن الأهلي قدم مباراة كبيرة في الجولة الماضية من دور المجموعة لدوري أبطال إفريقيا ونجح في تحقيق فوز مهم وعريض خارج الديار أمام فيتا كلوب الكونغولي بثلاثية نظيفة. ويحتل الأهلي المركز الثاني في المجموعة الأولى برصيد 7 نقاط من أربع مباريات، جمعها من الفوز في مباراتين أمام المريخ السوداني بالقاهرة وفيتا كلوب بالكونغو وتعادل مع فيتا بالقاهرة وتعرض لخسارة وحيدة من سيمبا في

الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي يخوض مرانه الأول اليوم الخميس، في السودان؛ استعدادا لمواجهة فريق المريخ بعد غد السبت في الجولة الخامسة لدور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا. ومن المقرر أن ينطلق مران الفريق في الواحدة ظهر اليوم على ملعب الجوهرة الزرقاء الذي يستضيف المباراة، في ضوء التنسيق الذي جرى بين مسئولي الأهلي والمريخ خلال الأيام الماضية. وتضم بعثة الأهلي ٢٤ لاعبًا هم: محمد الشناوي وأحمد رمضان بيكهام ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ومروان محسن ومحمد شريف ووليد سليمان، وأيمن أشرف وبدر بانون وحسين الشحات وأليو ديانج وعلي لطفي وعمرو السولية وصلاح محسن ومحمد مجدي أفشة وسعد سمير، وناصر ماهر وأكرم توفيق، ووالتر بواليا وطاهر محمد طاهر وجونيور أجايي ومحمد هاني ومصطفى شوبير وأحمد نبيل كوكا. وكان الأهلي قد نجح في تحقيق فوز مهم في الجولة الماضية أمام فيتا كلوب بالكونغو بثلاثية نظيفة. ويحتل الأهلي المركز الثاني في المجموعة الأولى برصيد 7نقاط من أربع مباريات، جمعها من الفوز في مباراتين أمام المريخ السوداني بالقاهرة وفيتا كلوب بالكونغو وتعادل مع فيتا بالقاهرة وتعرض لخسارة وحيدة من سيمبا في تنزانيا