خاص لـ «دوت الخليج»: هروب جماعي من مسئولي الزمالك بسبب رحلة الجزائر

/625228/خاص-لـ-تحيا-مصر-هروب-جماعي-من-مسئولي-الزمالك-بسبب-رحلة-الجزائر

تطير بعثة نادي الزمالك اليوم الخميس إلي الجزائر، من أجل خوض لقاء فريق المولودية ضمن مباريات الجولة الخامسة لدور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويحتاج الزمالك لتحقيق الفوز في المباراة القادمة بالجزائر ثم الفوز على تونجيث السنغالي بالقاهرة من أجل حفظ حظوظ الفريق للتأهل للدور القادم بالبطولة الإفريقية.

وعلم موقع «دوت الخليج» عن الأزمة المتصاعدة داخل القلعة البيضاء حاليا، والتي تخص رئاسة بعثة الفريق خلال رحلة الجزائر، وتهرب الجميع من التواجد بسبب عدم وجود تفائل كبير من أجل تحقيق الفوز والصعود للدور القادم.

وكان من المفترض أن يكون المستشار عماد عبد العزيز هو رئيس البعثة ولكن تم تكليف المستشار هشام إبراهيم برئاسة البعثة ورفض بسبب ظروف خاصة، ثم بعد ذلك تم الحديث مع اللواء سامي صبحي ورفض أيضا بسبب ظروفة الخاصة.

وحتى الأن لم يتم تحديد رئيس للبعثة، وتتجه النية داخل مجلس الإدارة بتكليف الكابتن أسامة نبيه المدرب العام برئاسة البعثة خلال رحلة الجزائر بعد رفض الجميع السفر مع الفريق.

وتقام مباراة الزمالك ومولودية الجزائر السبت القادم وتنطلق المباراة في تمام التاسعة مساء.