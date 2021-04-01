/625232/مدبولي-حجم-قطاع-الدواء-125-مليار-جنيه-والاكتفاء-الذاتى-88

أكد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، على أهمية تطوير قطاع الدواء والمستلزمات الطبية، موضحا أن القطاع مكن الدولة وجعلها قادره على أن تكون ثابته على الأرض عند ظهور جائحة كورونا.

جاء ذلك خلال افتتاح مدينة الدواء المصرية بالخانكة بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، حيث أكد رئيس الوزراء على أن هيئة الشراء الموحد مسؤولة عن تأمين شراء الأدوية بجودة جيدة وأقل سعر، حيث وفر هذا الأمر على الدولة عشرات المليارات التي استفادت منها بالحصول على كمية أكبر.

وأشار إلى أن هيئة الدواء المصرية تقدم موضوع تسريع المنتجات ومراقبة جودتها، منوها بأن الحكومة تعمل على 3 محاور رئيسية لتطوير منظومة الدواء في مصر، كاشفا عن أن حجم قطاع الدواء يصل إلى 125 مليار جنيه.

وأكد رئيس الوزراء أن نسبة الاكتفاء الذاتي في التصنيع المحلى للأدوية تصل إلى 88 %، والـ 12 % الباقية أدوية شديدة التعقيد وشديدة التقدم مثل أدوية السرطانات.