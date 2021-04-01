ننشر عناوين مراكز تلقى لقاح كورونا على مستوى الجمهورية ومواعيد العمل

ننشر عناوين وأماكن مراكز تطعيم لقاح كورونا بمحافظات الجمهورية، حيث أعلنت وزارة الصحة بدء تطعيم كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة بلقاح كورونا، وتم تخصيص عدد من المراكز للتطعيم على مستوى الجمهورية، مجهزة جميعهًا بعيادات وصالات لانتظار المواطنين ممن تلقوا اللقاح للاطمئنان على صحتهم.
وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية، والمتحدث الرسمى للوزارة، أن لقاح "استرازينيكا" حصل على موافقة الاستخدام الطارئ من كل من منظمة الصحة العالمية وهيئة الدواء المصرية، لافتًا إلى أن تلك الشحنة ستخضع للتحليل فى معامل هيئة الدواء المصرية قبل استكمال تطعيم الأطقم الطبية والفئات المستحقة من المواطنين أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن.
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