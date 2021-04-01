قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، إن الدولة المصرية وضعت 7 محاور رئيسية للتعامل مع جائحة كورونا، لافتا إلى أنها اعتمدت على الإجراءات الاحترازية والتوعية الإعلامية ومواجهة الشائعات، وتعزيز البنية الطبية، والحد من التداعيات الناتجة عن هذه الجائحة.
وأضاف مدبولى، خلال كلمته في افتتاح مدينة الدواء بالخانكة بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى: "الدولة خصصت 11 مليار جنيه خلال العام الماضى لمواجهة جائحة كورونا بالإضافة إلى حزمة لدعم الاقتصاد المصرى خصصها الرئيس السيسى بـ 100 مليار جنيه فضلا عن الخطط التنموية من شركاء التنمية".
وتابع مدبولى: "سعينا للاهتمام بعودة المصريين العالقين بالخارج، وتم عودة 320 ألف مواطن.. و مصر تعتبر من أوائل الدول اتخذت إجراءات سريعة وفورية للتعامل مع جائحة كورونا، من أقل الدول تأثرا بهذه الجائحة .. وبدأنا من مارس 2020 وقررنا منع تصدير بعض المنتجات الاستراتيجية لتامين الاحتياجات من المستلزمات الطبية الضرورية في ظل جائحة كورونا".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رئيس الوزراء: سعينا للاهتمام بعودة المصريين العالقين بالخارج على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.