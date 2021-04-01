وزيرة الهجرة تهنئ شابًا مصريًا بألمانيا فاز في الانتخابات البرلمانية على مستوى...

هنأت السفيرة نبيلة مكرم عبدالشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، الشاب المصري مارفن إسحاق المقيم في ألمانيا، لفوزه بالانتخابات البرلمانية في ألمانيا على مستوى الولايات، وأصبح نائبا في برلمان ولاية إيشبورن الألمانية.

وأعربت السفيرة نبيلة مكرم عن فخرها وسعادتها بما وصل إليه مارفن في الخارج، مشيرة الى أن هذا يدل على أن شباب مصر في الخارج من أبناء الجيل الثاني والثالث يرفعون راية وطنهم الأم بما يحققوه من نجاحات في الدول المقيمين بها، وإن ما وصل إليه مارفن صاحب الـ١٩ عاما يستحق الفخر.

ودعت وزيرة الهجرة مارفن إلى الانضمام إلى مركز وزارة الهجرة للحوار لشباب الدارسين بالخارج MEDCE، وهو ما لقى ترحيبا كبيرا من مارفن للمشاركة والتسجيل بالمركز والتعرف على أبناء وطنه الدارسين في مختلف دول العالم، مبديا استعداده لإلقاء محاضرة من خلال المركز يكشف خلالها ما وصل إليه من نجاح حتى أصبح نائبا في برلمان ولاية إيشبورن الألمانية.

كما أعربت السفيرة نبيلة مكرم عن بالغ سعادتها لمتابعة مارفن لما يجري من إنجازات على أرض مصر، ولتمسكه وتحدثه باللغة المصرية والعربية بشكل جيد جدا، معللا ذلك بأن والديه كانا حريصين كل الحرص أن يكون التحدث داخل المنزل باللغة العربية.

ويدرس مارفن الهندسة الصناعية وقد تخصص في الهندسة الميكانيكية، وكان يتولى منصب رئيس اتحاد الطلاب في المدرسة التي كان يلتحق بها، إلى أن قام مدير المدرسة -والذي أصبح نائبا برلمانيا- بتشجيعه على دخول الانتخابات.

وقال مارفن إن رحلته مع السياسة بدأت من خطاب ألقاه -حينما كان رئيسا لاتحاد الطلبة في المدرسة- أمام عدد كبير من المواطنين عقب فوز مدير المدرسة بالانتخابات وأصبح نائبا، ووجد استحسانا من جميع من استمعوا إلى خطابه، وطلبه أكثر من حزب في ألمانيا للانضمام والانخراط من خلاله في السياسة.

وأضاف الشاب المصري أنه انضم إلى حزب سياسي، وعند اقتراب الانتخابات وضع برنامجا وكان شعار حملته «سياسة من شاب للشباب»، حيث إنه يرى أهمية مشاركة الشباب في العمل السياسي والعام، موضحا أن التجديد في الشخصيات مطلوب لكن لابد من الاستفادة من الخبرات وعمل مزج بينها وبين الشباب.