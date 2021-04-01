وزير التنمية المحلية يتلقي تقريراً من غرفة العمليات عن متابعة حالة الطقس...

في إطار متابعة وزارة التنمية المحلية لجهود الأجهزة التنفيذية بالمحافظات التي تتعرض لموجة من الطقس السيئ والأمطار... تلقى اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية اليوم الخميس 1/4/2021 تقريراً من غرفة العمليات إدارة الأزمات بالوزارة عن متابعة حالة الطقس السيئ الذى تشهده بعض المحافظات وفقاً لما أعلنته هيئة الأرصاد الجوية عن سوء حالة الطقس.
وأشار التقرير الصادر عن غرفة العمليات الى استقرار الحالة الجوية مع انخفاض في درجات الحرارة في بعض المحافظات وسقوط أمطار خفيفة الى متوسطة على بعض مراكز مطروح وخاصة مدينتى والعلمين وجارى العمل على إزالة التراكمات بالطرق .
وأوضح التقرير إنه تم إيقاف اعمال الملاحة بميناء الصيد بالبرلس بمحافظة كفرالشيخ مع استقرار الحالة الجوية عامة في باقي المحافظات.
و وجه اللواء محمود شعراوى غرفة العمليات بالوزارة باستمرار متابعة الوضع فى المحافظات والتنسيق مع غرفة العمليات المركزية فى مجلس الوزراء .
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