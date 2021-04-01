رئيس الوزراء: الانتهاء من أول مصنع لمشتقات البلازما بالعاصمة الإدارية 2022

كشف الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، عن الانتهاء من إنشاء أول مصنع لتصنيع مشتقات البلازما بنهاية 2022، وقال: بنهاية 2022 سيكون لدينا أول مصنع متكامل لهذا الموضوع في العاصمة الإدارية وبالفعل تم البدء في إنشاء المصنع.

وقال رئيس الوزراء خلال افتتاح مدينة الدواء المصرية بالخانكة بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن الحكومة تستهدف خلال المرحلة القادمة زيادة مراكز تجميع البلازما، مشددا على أن هذه الصناعة نقلة نوعية لمصر، مضيفا: "مشروع تصنيع مشتقات البلازما توجه أمن قومي لتأمين الأدوية الدقيقة وشديدة التعقيد التي تساهم في العديد من الأمراض".

وأشار رئيس الوزراء إلى الانتهاء من تأسيس الشركة الخاصة بهذه الصناعة.، مبينا أن هناك توجه لتوطين صناعة الأنسولين ومستحضرات الهرمونات، لافتا إلى تطوير المنظومة اللوجيستية لتصبح قادرة على توزيع كل المستلزمات وكل الأدوية على كل ربوع الجمهورية".