/625229/شيماء-حلاوه-توضح-مدى-جدوى-إيقاف-البث-الفضائي-والإبقاء-على-الأرضي

أوضحت النائبة شيماء حلاوه، عضو مجلس النواب، أنها تقدمت بطلب اقتراح برغبة بشأن إلغاء البث الفضائي للقنوات المحلية (من القناة الثالثة وحتى القناة الثامنة)، والاكتفاء بالبث الأرضي فقط وليس الفضائي، وذلك بهدف توفير المبالغ المالية الكبيرة التي تقوم الدولة بسدادها نظير ذلك البث وتخصيصها لتطوير القنوات والبرامج المحلية من حيث المحتوى والجودة، واستحداث أساليب وآليات وتقنيات عمل تواكب الطفرة التكنولوجية والتقنية الحاصلة في القنوات الخاصة.

شيماء حلاوة: هناك فهم خاطئ فى شأن إلغاء القنوات المحلية

وأوضحت عضو مجلس النواب، شيماء حلاوه، أن هناك لبسا لدى البعض وفهم خاطئ بأننا طالبنا بإلغاء القنوات المحلية ارضيا وفضائيا وهذا كلام عار تماما من الصحة بل على العكس نحن نطالب بتطوير هذه القنوات من خلال توفير المخصصات لها وتطوير المحتوى الاعلامى له، وتدريب العاملين ورفع كفاءة الاستديوهات وتطويرها وتنوع البرامج التى تناقش القضايا الاقليمية.

وأكملت عضو مجلس النواب أن هذه القنوات لا تحصل على نسب مشاهدة عالية على الفضائيات وهذا يعني أن وجودها فضائيا غير ذي جدوى ولن يعود بالنفع ولن يحرز تقدما إعلاميا او قيمة إعلامية مضافة