/625234/منى-عبدالله-تتقدم-بسؤال-للحكومة-بشأن-حوادث-الطرق-فى-مصر

تقدمت النائبة منى عبد الله، عضو مجلس النواب، بسؤال للمستشار حنفي جبالي، رئيس البرلمان، بشأن حوادث الطرق فى مصر، مؤكدة أنه في الاونة الأخيرة تصدرت مصر قائمة دول العالم في حوادث الطرق، وتعد هذه مشكلة تؤرق جميع المصريين فحصيلة ضحاياها هي الأكبر على الإطلاق فهي أعلى بكثير من الإرهاب على سبيل المثال.

منى عبدالله: هناك إحصائية صادمة بشأن حوادث الطرق

وأوضحت عضو مجلس النواب، منى عبد الله، خلال البيان الصادر لها، أن هناك إحصائية صادمة عن حوادث الطرق فى مصر فكل 85 دقيقة واحد بيموت في مصر من حوادث الطرق، مُشيرة إلى أن الحكومة اتخذت وايضا مجلس النواب العديد من الاجراءات منها تعديل قانون المرور وادخال العديد من العقوبات الرادعه على المخالفين.

وتقدمت عضو مجلس النواب سؤال للوزير الداخلية ، حيث جاءت كالتالي

اين سياسية الوزارة للحد من الحوادث؟ لماذا لا يتم تطبيق وتفعيل مواد القانون على المخالفين؟ لماذا لا يتم تكثيف حملات ضبط المخالفين لاسيما الطرق السريعة فى مصر؟