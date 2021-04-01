/625238/الحكومة-تعلن-توفير-40-مليون-جرعة-من-لقاح-كورونا-خلال-أسابيع

قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة المصرية تعاقدت مع احد الجهات التابعة لمنظمة الصحة العالمية لتوريد 40 مليون جرعة من لقاح فيروس كورونا، متابعا: "وصلت شحنة تقدر بـ 1.6 مليون جرعة على أرض مصر بالإضافة 400 أخرى تصل قريبا .. وبالتالي لدينا 2 مليون جرعة".

وأضاف مدبولى خلال كلمته في افتتاح مدينة الأدوية فى الخانكة، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى: "وضعنا خطة منح اللقاح للفئات الأولى بالحصول على اللقاح مثل أعضاء الاطقم الطبية وأصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن".

وافتتح الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم الخميس، مدينة الدواء بمنطقة الخانكة بهدف زيادة التعاون بين الدولة والقطاع الخاص، من أجل تحويل مصر إلى مركز إقليمى لصناعة الدواء فى الشرق الأوسط، لتصبح مصر مركزا إقليميا لصناعة الدواء فى الشرق الأوسط.

دوت الخليج يرصد أبرز المعلومات عن مدينة الدواء بالخانكة :

- ضبط سوق الدواء والعمل على مواجهة نقص الأدوية - تعتمد المدينة الجديدة على زيادة التعاون بين الدولة والقطاع الخاص - المدينة واحدة من أكبر المدن الدوائية فى المنطقة، وتستخدم أحدث التقنيات والماكينات والوسائل التكنولوجية. - مجهزة بكاميرات للتعرف علي الأدوية غير المطابقة للمواصفات للوصول لأعلي مستويات الجودة - تعتمد علي أعمال التنظيف الذاتى الإلكترونى ما يساعد علي استمرار الانتاج في المصانع - الارتقاء بمنظومة التصنيع الجيد، وتطبيق أعلى معايير الجودة العالمية. - تضم المدينة مركزا إقليميا لتصنيع الدواء بالتعاون مع شركات أجنبية، تمهيداً للتصدير إلى الدول الأفريقية. - تقوم المدينة بتصنيع أدوية متعلقة بفيروس "كورونا" والأولوية لأدوية الأمراض المزمنة والضغط والقلب والكلى والمخ والأعصاب. - المرحلة الثانية من المدينة تهتم بالدخول فى مجال صناعة الأدوية المتخصصة مثل أدوية السرطان لطرحها بأسعار مناسبة للمواطن المصرى. - المدينة من أكبر المدن على مستوى الشرق الأوسط، وتقام على مساحة 180 ألف متر، بطاقة إنتاجية 150 مليون عبوة سنويا. - تضم المدينة مصنعين منهم مصنع الأدوية غير العقيمة يضم 15 خط إنتاج، يوفر ما تحتاجه الدولة من أدوية - مدينة الدواء تهدف لتوفير دواء آمن وفعال للمواطن المصرى.