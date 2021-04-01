/625239/اتجاه-داخل-وزارة-الشباب-والرياضة-بالإطاحة-باللجنة-الثلاثية-بالزمالك-وتعيين-لجنة-جديدة

خاص لـ دوت الخليج ..

يشهد نادي الزمالك أحداث ساخنة خلال الفترة الأخيرة، وذلك بسبب هبوط مستوى فريق الكرة وعدم رضا الجماهير من أداء اللجنة الؤقتة الحالية.

وعلم «دوت الخليج» أن هناك إتجاه قوي داخل وزارة الشباب والرياضة برحيل اللجنة المؤقتة الحالية وتعيين لجنة جديدة حتي موعد الانتخابات القادمة للقلعة البيضاء.

وهناك أسماء كثيرة مرشحة لتولى اللجنة المؤقتة القادمة والتي سيكون بها أبرز نجوم القلعة البيضاء، وأبرزهم حازم إمام، ومحمود أبو رجيلة.

وينتظر مسئولي وزارة الشباب والرياضة الوقت المناسب من أجل تطبيق هذا القرار، وفي حال خسارة الفريق أمام مولودية الجزائر من الممكن أن يتم إتخاذ القرار سريعا لإرضاء جماهير الزمالك، أما في حال تحقيق الفوز فمن الممكن تأجيل هذا القرار لفترة قصيرة.

خاص لـ «دوت الخليج»: هروب جماعي من مسئولي الزمالك بسبب رحلة الجزائر

تطير بعثة نادي الزمالك اليوم الخميس إلي الجزائر، من أجل خوض لقاء فريق المولودية ضمن مباريات الجولة الخامسة لدور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويحتاج الزمالك لتحقيق الفوز في المباراة القادمة بالجزائر ثم الفوز على تونجيث السنغالي بالقاهرة من أجل حفظ حظوظ الفريق للتأهل للدور القادم بالبطولة الإفريقية.

وعلم موقع «دوت الخليج» عن الأزمة المتصاعدة داخل القلعة البيضاء حاليا، والتي تخص رئاسة بعثة الفريق خلال رحلة الجزائر، وتهرب الجميع من التواجد بسبب عدم وجود تفائل كبير من أجل تحقيق الفوز والصعود للدور القادم.

وكان من المفترض أن يكون المستشار عماد عبد العزيز هو رئيس البعثة ولكن تم تكليف المستشار هشام إبراهيم برئاسة البعثة ورفض بسبب ظروف خاصة، ثم بعد ذلك تم الحديث مع اللواء سامي صبحي ورفض أيضا بسبب ظروفة الخاصة.

وزارة الشباب والرياضة

وحتى الأن لم يتم تحديد رئيس للبعثة، وتتجه النية داخل مجلس الإدارة بتكليف الكابتن أسامة نبيه المدرب العام برئاسة البعثة خلال رحلة الجزائر بعد رفض الجميع السفر مع الفريق.

وتقام مباراة الزمالك ومولودية الجزائر السبت القادم وتنطلق المباراة في تمام التاسعة مساء، ويحتاج الفارس الأبيض لتحقيق الفوز في هذه المباراة من أجل انعاش الآمال من أجل الصعود للدور القادم في بطولة دوري أبطال إفريقيا.