/625243/670-ألف-طالب-بالثانوية-العامة-سجلوا-بإستمارة-التقدم-للامتحانات

بدأت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، الاستعداد بشكل مكثف لامتحانات الثانوية العامة التى تعقد فى يوليو المقبل، حيث تخطط الوزارة لعقد الامتحانات بشكل إلكترونى وبذلك ستكون أول ثانوية عامة تتم بشكل إلكترونى على التابلت.

وأكدت وزارة التربية والتعليم، أن الامتحانات سوف تعقد إلكترونيا فى يوليو، على أن تسبقها 3 اختبارات تجريبية هدفها تدريب الطلاب على نوعية الأسئلة واختبار الشبكات وسيستم ومنصة الامتحانات، موضحة أن الامتحانات التجريبية سوف تعقد فى المدارس وبلجان مراقبة حتى يعيش الطالب أجواء الامتحانات الأساسى على أن يحدد الاختبار التجريبى بموعد وتوقيت زمنى خلال اليوم وكأن الطالب يؤدى امتحان يوليو الأصلى.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أن قرابة 670 ألف طالب وطالبة انتهوا فعليا من تسجيل الاستمارة الإلكترونية على موقع الوزارة وبدأوا فى طباعتها وتسليمها للمدارس الثانوى لمراجعتها والتأكد من صحة البيانات داخل الاستمارة وخاصة اللغة الأجنبية الثانية واسم الطالب وشعبته، موضحة أنه يتبقى بعض الطلبة وتم تحديد مدارسهم وأسمائهم وتكليف الإدارات والمدارس بسرعة تسجيل الطلاب للاستمارة خلال الأسبوع الجارى، قائلة: تم غلق باب تسجيل الاستمارة وسوف يسمح للطلاب الذين لم يسجلوا بكتابة بياناتهم من خلال المدارس والموقع الرسمى للوزارة.

وأشارت الوزارة، إلى أنه لا يوجد تسجيل للاستمارة الورقية فهذه العام يكتفى فقط باستمارة إلكترونية وسوف يسلمها الطالب للمدرسة، ومن ثم تسليمها إلى الكنترولات بعد مراجعتها.