عاجل.. الرئيس السيسى: بدأنا التفكير فى مشروع صناعة الدواء منذ 7 سنوات

جدة - نرمين السيد - وأضاف الرئيس السيسى، على هامش افتتاح مدينة الدواء المصرية "Gypto pharma"، التى تم إنشاؤها وفقا لأحد النظم التكنولوجية المتطورة على مستوى العالم فى مجال الدواء، أن المشروع بدأ التفكير فيه منذ 7 سنوات، وأخذ وقت كبير لكى يخرج بالشكل المطلوب.

وأضاف الرئيس، أن مشتقات البلازما كان حلم لدى المصريين، وكان غير متاح، والآن وخلال عامين سيكون مصنع مشتقات البلازما متاح فى مصر.