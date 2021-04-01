عاجل.. السيسى يفتتح مدينة الدواء المصرية Gypto pharma

جدة - نرمين السيد - افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسى، منذ قليل، مدينة الدواء المصرية "Gypto pharma"، التى تم إنشاؤها وفقا لأحد النظم التكنولوجية المتطورة على مستوى العالم فى مجال الدواء، بمدينة الخانكة.





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