فيديو: عاجل.. السيسى: كنت بزعل لما بيقولوا بنجيب المضاد الحيوى من الخارج

جدة - نرمين السيد - وقال الرئيس، "كنت بزعل لما بيقولوا بنجيب المضاد الحيوى من برا، المادة الفعالة فى الأدوية دى هتطلع من هنا وكفاءتها هتبقى 100%، والتكلفة المالية لإنتاج مدينة الدواء كبيرة جدا". وأضاف الرئيس السيسى، على هامش افتتاح مدينة الدواء المصرية "Gypto pharma"، التى تم إنشاؤها وفقا لأحد النظم التكنولوجية المتطورة على مستوى العالم فى مجال الدواء: "المصانع دى اتعملت عشان تطلع منتجات على مستوى عالمى، مؤكدا أن الدولة المصرية تستهدف امتلاك القدرة الحقيقة على إنتاج الدواء".

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