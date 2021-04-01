جدة - نرمين السيد - نظمت مديرية الصحة بالمنيا، أعمال الحملة التنشيطية لتقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية، تحت شعار «حقك تنظمى»، ضمن اعمال مبادرة "أيامنا أحلى" وذلك خلال الفترة من 14 حتى 25 من مارس الماضى، وذلك لتقديم جميع خدمات ووسائل تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية للمواطنين بالمجان.





أوضح الدكتور محمد النادى وكيل وزارة الصحة بالمنيا، انه تم تقديم الخدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية لـ 44 ألف و793 سيدة، منها 10 الاف و15 من السيدات الجدد، و33 ألف و58 مترددة، مؤكدا أهمية تنظيم الاسرة والصحة الإنجابية، مشيرا إلى أن فعاليات الحملة تم تنفيذها على مرحلتين، شملت المرحلة الأولى الفترة من 14 مارس حتى 18 مارس 2021 بمراكز "سمالوط - بنى مزار – العدوة - ملوى -ديرمواس"، والمرحلة الثانية خلال الفترة من 21 حتى 25 مارس، بمراكز "المنيا - أبو قرقاص - مطاى – مغاغة". من جانبه، قال الدكتور أحمد صادق مدير إدارة تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية، إنه تم صرف 44 ألف و766 وسيلة تنظيم أسرة مختلفة، كما تم تقديم خدمات طبية أخرى للمترددين على عيادات الوحدات الثابتة والمتنقلة شملت عمل سونار لـ 394 سيدة ومتابعة حمل لـ 948 حالة وإجراء كشف نساء لـ 1.502 سيدة، فيما تم تقديم الاستشارة الطبية لـ 24 ألف و418 حالة، فضلا عن تنفيذ ندوات للتوعية والتثقيف الصحى عن أهمية تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ضمن حملة «حقك تنظمى».. تقديم خدمات تنظيم الأسرة لـ 44 ألف سيدة بالمنيا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.