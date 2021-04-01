وزير التعليم العالى يستعرض تقريرا ميدانيا حول مشروعات جامعة جنوب الوادى

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وأفاد التقرير بأنه جارى إنشاء مجمع مدرجات كلية الطب البشرى، وإنشاء مبنى معامل كلية الهندسة، وإنشاء مبنى مستشفى صحة المرأة لتكون إضافة قوية لمنظومة الرعاية الصحية فى مصر، وإنشاء كلية ومركز تأهيل العلاج الطبيعي، كما يتم استكمال أعمال الصرف الصحى بالحرم الجامعي.
وأشار التقرير إلى أنه تم الانتهاء من إنشاء مبنى سكن للطالبات كما تم إنشاء مبنى كلية الألسن بالغردقة.
وأوضح التقرير أن التكلفة الإجمالية للمشروعات الجارى تنفيذها فى جامعة جنوب الوادى تبلغ نحو (958) مليون جنيه.
وأشاد وزير التعليم العالى بالالتزام بالبرنامج الزمنى لتنفيذ المشروعات التنفيذية بجامعة جنوب الوادي، كما أكد على دعم القيادة السياسية لتطوير الجامعات الحكومية من خلال مشروعات قومية تعمل على النهوض بمنظومة التعليم العالى بكافة عناصرها.
وأكد عادل عبدالغفار المستشار الإعلامى والمتحدث الرسمى للوزارة، أن سياسة الدولة تستهدف التطوير المستمر للتعليم العالى على مستوى الجامعات الحكومية والأهلية والخاصة والتكنولوجية والمعاهد العليا وكذلك منظومة المراكز والمعاهد البحثية، إضافة إلى أفرع الجامعات الدولية بمصر، مشيرا إلى أن سياسة التطوير الشامل تحقق أهداف التعليم العالى ضمن خطة التنمية المستدامة للدولة 2030.
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