عاجل.. السيسى يجرى جولة تفقدية بمدينة الدواء المصرية

جدة - نرمين السيد - ومدينة الدواء تعد من أكبر المدن من نوعها على مستوى الشرق الأوسط على مساحة 180 ألف متر مربع، وهى مزودة بأحدث التقنيات والنظم العالمية فى إنتاج الدواء لتصبح بمثابة مركز اقليمى يجذب كبرى الشركات العالمية فى مجال الصناعات الدوائية واللقاحات.

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