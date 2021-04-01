عاجل.. السيسى: مستعدون لعمل ما يمكن لتوفير المواد الخام لصناعة الدواء بمصر

جدة - نرمين السيد - وأضاف الرئيس، على هامش افتتاح مدينة الدواء المصرية "Gypto pharma"، التى تم إنشاؤها وفقا لأحد النظم التكنولوجية المتطورة على مستوى العالم فى مجال الدواء: نحن مستعدون لكل ما يلزم لتوطين صناعة خامات الدواء فى مصر، سواء عن طريق الشركات الخاصة أو قطاع الأعمال. وتابع الرئيس عبد الفتاح السيسى: نسعى لإنتاج أدوية الأورام فى مصر وتوفير الخامات المطلوبة.

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