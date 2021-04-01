صور.. ياسمين فؤاد تجرى مسحا جويا للوضع البيئى بخليج السويس

جدة - نرمين السيد - أجرت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة مسحا جويا بالطائرة لمنطقة قناة السويس لمتابعة الوضع البيئى بها بعد نجاح رجال هيئة قناة السويس فى تعويم السفينة الجانحة "ايفرجفين"، وذلك بالتعاون مع القوات الجوية وهيئة عمليات القوات المسلحة، وبحضور رئيس معهد علوم البحار ولفيف من المختصين والاستشاريين فى الحفاظ على البيئه البحرية بالوزارة والمعهد القومى لعلوم البحار والمصايد.





يأتى ذلك فى إطار التنسيق الدائم والمستمر بين هيئة قناة السويس ووزارة البيئة للحفاظ على السلامة البحرية ولضمان تطبيق كل مبادئ الإدارة البيئية السليمة. وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد أن المسح الجوى يهدف إلى تفقد منطقة قناة السويس وما حولها و الوقوف على الوضع البيئى بمنطقة تواجد وانتظار السفن بسبب الأزمة والتى تجاوز عددها اكثر من 230 سفينة للوقوف على أية تداعيات بيئية بالمنطقة والتأكد من تطبيق كل إجراءات الإدارة البيئية وضمان عدم وجود مخلفات ناتجة عن السفن خصوصا السفن التى كانت تنقل ماشية حية وعلقت 3 منها ببحيرة التمساح، و4 بالبحيرات المرة الكبرى بإجمالى 70 ألف رأس تقريبا كانت جميعها تحت المراقبة الشديدة نظرا لكونهم مصدر شديد الخطورة على البيئة البحرية. وأسفر المسح الجوى عن خلو المسطح المائى من أى آثار ضارة للبيئة سواء مخلفات لماشية نافقة أو مخلقات بترولية.

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