صور.. رئيس شركة «نيوستار»: السوق المصرية أصبحت جاذبة للاستثمارات الكورية

جدة - نرمين السيد - أكد الفريق عبد المنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع، تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بتعزيز خطة الدولة لاستخدام الغاز الطبيعى كمصدر نظيف وآمن للطاقة من خلال استغلال القدرات والطاقات التصنيعية الوطنية لتعميق التصنيع المحلى وتوطين تكنولوجيا تصنيع أسطوانات الغاز الطبيعى، بالتعاون مع كبرى الشركات العالمية المتخصصة.





جاء هذا خلال توقيع مذكرة التفاهم بين "العربية للتصنيع" وشركة "نيوستار" الكورية الجنوبية عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

وفى إطار مذكرة التفاهم التى تم توقيعها بمقر رئاسة الهيئة العربية للتصنيع، أشاد التراس بخبرات شركة "نيوستار"الكورية وريادتها فى تصنيع أحدث إسطوانات الغاز المصنعة من الفيبر بأحجامها المختلفة، وتطبيقها فى العديد من المجالات الصناعية والمدنية، مؤكدا أن العربية للتصنيع تضع كل إمكانياتها التصنيعية وخبراتها البشرية الفنية لتعزيز خطة الدولة لتحويل غالبية المركبات والمخابز والتطبيقات الصناعية المختلفة لاستخدام الغاز الطبيعى كمصدر نظيف وآمن للطاقة.

وأضاف قائلا: "نستهدف بهذا التعاون تعميق التصنيع المحلى وفقا لمعايير الجودة العالمية، من خلال إنشاء مصنع لأسطوانات الغاز الفيير، بالشراكة بين العربية للتصنيع وشركة نيوستار الكورية".

وأشار التراس إلى أنه تم الاتفاق على زيادة نسب المكون المحلى لإنتاج وتصنيع خزانات الغاز الطبيعى الفيبر المستخدمة فى المركبات بكل أنواعها ومختلف التطبيقات الصناعية، لتوفير نفقات استيراد المكونات التى تدخل فى هذه الصناعة، والعمل على خفض الواردات وتقليل اقتصاديات تصنيع حاويات الغاز.

وأضاف أنه جرى أيضا الاتفاق على الإستفادة من المواد والمعدات التى تنتجها العربية للتصنيع، لتصنيع أحدث أسطوانات الغاز الفيبر بتقنيات تصنيع ومعالجة فريدة تتجاوز بكثير الأسطوانات المعدنية التقليدية وتوفر وزنا أخف ومرونة فى التصميم والحجم وأمانا لتصميم، فضلا عن تصنيع تجهيزات المركبات الناقلات العاملة فى توصيل وإمداد الغاز الطبيعى المضغوط وعمليات نقل الغاز، وفقًا لمعايير الجودة العالمية وبأسعار السوق التنافسية.

وأوضح التراس أن هذا الصرح الصناعى يوفر العديد من فرص العمل للشباب من المهندسين والفنيين والتدريب على أحدث تكنولوجيا بمعايير الثورة الصناعية الرابعة، لافتا إلى أن العربية للتصنيع تستهدف تأسيس صناعة وطنية تلبى كل احتياجات السوق المحلى والمشروعات القومية، بالإضافة إلى فتح منافذ للتصدير مستقبلا للمنطقة العربية والإفريقية.

من جانبه، أكد السيد "كى دونج كيم" الرئيس التنفيذى لشركة نيوستار الكورية أن السوق المصرية أصبحت جاذبة للاستثمارات الكورية، مشيدا بالدور المحورى الذى تلعبه الهيئة العربية للتصنيع فى إدخال أحدث تكنولوجيات الإنتاج للصناعة المصرية وتعميق التصنيع المحلى وفقاً لمعايير الجودة العالمية.

وأشار "كيم" إلى تطلع شركة نيوستار لعقد الشراكة مع العربية للتصنيع لنقل وتوطين التكنولوجيا الحديثة وتدريب الكوادر البشرية فى مجال صناعة أحدث أنواع أسطوانات الغاز الفيبر، فضلا عن تعزيز الفرص التسويقية للإنتاج المشترك لتلبية الاحتياجات المتزايدة بالسوق المحلى وبالمنطقة العربية والإفريقية.