فيديو: عاجل.. السيسى يوجه الشكر إلى اللواء صلاح الشاذلى: من الرجال العظام

جدة - نرمين السيد - وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، الشكر إلى اللواء دكتور صلاح الشاذلى، الجندى المجهول وصاحب الفضل فى إنشاء مدينة الدواء بالخانكة منذ 7 سنوات، مؤكدا أنه من الرجال العظام الذين ساهموا فى إنشاء هذا المشروع، مطالبا بإطلاق اسمه على أحد الميادين أو الشوارع.





وأضاف الرئيس: "بقول لأسرته متشكرين واحنا مش ناسيين الرجال العظام اللى على كتفهم اتبنى المشروع ده". جاء ذلك على هامش افتتاح مدينة الدواء المصرية "Gypto pharma"، التى تم إنشاؤها وفقا لأحد النظم التكنولوجية المتطورة على مستوى العالم فى مجال الدواء بمدينة الخانكة.

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