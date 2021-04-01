الثلاثاء .. جامعة القاهرة تسلم عقود المرحلة الأولى للوحدات السكنية بمشروع إسكان...

تقيم جامعة القاهرة برئاسة الدكتور محمد عثمان الخشت، احتفالية تسليم عقود المرحلة الأولى من الوحدات السكنية للحاجزين بمشروع إسكان أعضاء هيئة التدريس والعاملين، وذلك يوم الثلاثاء الموافق 6 أبريل، الساعة 10.30 صباحًا، بمقر المشروع بالمنطقة الاستثمارية للجامعة بمدينة 6 أكتوبر.

ويعد مشروع إسكان أعضاء هيئة التدريس والعاملين بجامعة القاهرة واحدًا من المشروعات الضخمة التي تديرها جامعة القاهرة، وهو مشروع غير ربحي يهدف إلى خدمة أعضاء هيئة التدريس والعاملين، وتقديم إسكان لائق بهم.

ويقام المشروع على مساحة 175 فدانا، وتتولى عملية بنائه وتشطيبه شركة وادي النيل بكفاءة عالية وجودة تنفيذ متميزة ومستوى عال من الأداء، وبالفعل تم بناء 425 عمارة في الثلاث سنوات الماضية رغم الصعوبات التي واجهت المشروع.