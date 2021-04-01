رئيس الجمعية الوطنية ووزير الخارجية الصربي يستقبلان مجموعة السفراء الفرانكفونيين برئاسة سفير...

استقبل رئيس الجمعية الوطنية الصربية "إيفتسا داتشيتش" مجموعة السفراء الفرانكفونيين برئاسة سفير مصر في بلجراد "عمرو الجويلي" بحضور سكرتير عام الجمعية البرلمانية الفرانكفونية. وأبرز "الجويلى" في كلمته الافتتاحية أمام الحضور دور مصر الفاعل في المنظمة منذ تأسيسها عام ١٩٩٧ وتولى الراحل الدكتور بطرس غالي منصب أول سكرتير عام، منوهاً كذلك بالدعم المقدم لجامعة سنجور بالإسكندرية، باعتبارها أحد المؤسسات التشغيلية الخمسة للمنظمة، والتي تعتبر أداة هامة لتعزيز التعاون التعليمي والثقافي مع الدول الأفريقية.

كما عقد وزير الخارجية الصربي "نيكولا سيلاكوفتش" اجتماعاً مع مجموعة السفراء معربا ًعن تقديره للنشاط الكبير الذي اتسمت به رئاسة سفارة مصر في بلجراد للمجموعة العامين الماضيين. ومن جانبه، أبرز "الجويلي" أن مساهمة مصر في أنشطة المجموعة تأتى في سياق نشاطها في المنتديات متعددة الأطراف التي تتمتع بعضويتها، وكذلك لتعزيز قيم التعددية الثقافية واللغوية وأواصر التضامن الدولي.

من جانب آخر، استضاف مركز الفرانكفونية بجامعة "نوفي ساد" سفير مصر في بلجراد كمتحدث رئيسي في ندوة مرئية حول دور مصر في الأطر متعددة الأطراف، حيث استعرض السفير الجويلي الدور المصري الرائد وخاصةً مساهمتها في تأسيس جامعة الدول العربية والأمم المتحدة ومنظمة الوحدة الأفريقية والمنظمة الدولية للفرانكفونية. وعبر ممثلو الجامعة عن تطلعهم للتعاون مع المؤسسات التعليمية ذات الصلة في مصر، لا سيما الأقسام المخصصة للتدريس باللغة الفرنسية بمختلف الكليات في الجامعات العامة.