السيسي يوجه بإطلاق اسم الراحل ”صلاح الشاذلى” على أحد الميادين

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى إطلاق اسم الراحل اللواء دكتور صلاح الشاذلى، على أحد الميادين أو الشوارع.

ووجه الرئيس السيسى خلال افتتاح مدينة الأدوية الشكر لأسرة الراحل، قائلا: "اللواء صلاح الشاذلي جندي مجهول اتحرك في دراسات لإقامة هذه المدينة منذ 8 سنوات، وبقول لأسرته متشكرين، مش ناسين أبدا الرجالة العظام، وعلى كتفه طوال 7 سنين فاتوا كان المشروع بيتم التحرك والعمل فيه".