الرئيس السيسي: مصنع مشتقات البلازما كان حلم.. وهيكون جاهز خلال سنتين

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن فكرة مشروع مدينة الدواء بدأت منذ 7 سنوات، مشيرًا إلى أن الوقت الذى استغرقه كان الهدف منه إنتاج الأدوية بشكل علمى وبجدارة، طبقا لمعايير منظمة الصحة العالمية والمعايير العالمية فى هذا الصدد. وحول مشروع تصنيع مشتقات البلازما، أضاف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال افتتاح مدينة الدواء بمنطقة الخانكة بمحافظة القليوبية: " مصنع مشتقات البلازما كان حلم من 5 سنيين.. مكنش متاح لأنها تكنولوجيا متقدمة جدا وتصنيع معقد ومنظومة شديدة الإحكام والجودة.. خلال سنتين هيكون جاهز.. الشركة اللى جت قالت 5 سنين ولكن قلنا هنقدملكم كل التسهيلات". وأكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الاستعداد الكامل لعمل ما يمكن لتوفير خامات الأدوية، مضيفا: "حتى اختبارات كورونا أعطت نتائج ودور وهو أن يكون الموضوع متكامل منبقاش محتاجين نجيب مواد خام من الخارج إلا نادرا".

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