/625237/تعرف-على-موعد-قرعة-كأس-الأمم-الإفريقية-بالكاميرون

استقر الاتحاد الافريقي لكرة القدم "كاف" علي موعد كأس الأمم الإفريقية والتي تستضيفها الكاميرون في العام المقبل كما أن الإجتماع ذاته شهد علي أعتماد موعد إقامتة النخسة الالمقبلة من كأس الأمم الإفريقية، والتي تقام في فصل الشتاء مره اخري، بعدما أقيمت النسخة الماضية في مصر عام 2019 .

وقد وافق الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" حيث تم الموافقة علي المواعيد المقترحة لإقامة قرعة كأس الأمم الأفريقية الكاميرون 2021، و ستقام يوم 25 يونيو المقبل، بينما أقرت اللجنة التنفيذية التابعة للاتحاد الأفريقي، مواعيد نهائيات كأس أمم أفريقيا، في الفترة بين 9 يناير 2022 إلى يوم 6 فبراير2022

ومن ناحيه اخري قد أعلنت اللجنة التنفيذية تعيين هاني أبو ريدة من مصر وأماجو ملفين بينيك من نيجيريا كعضوين في لجنة كاف للطواريء، وتم تعيين مستشارين وهما جاك برنار أنوما مستشاراً خاصاً أول لرئيس الاتحاد الأفريقي، والدكتور دانيال ألكسندر جوردان مستشاراً للرئيس لشؤون الرياضة والتسويق.

ووافقت اللجنة التنفيذية التابعة للاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» على المواعيد المقترحة لإقامة قرعة كأس الأمم الأفريقية الكاميرون 2021، حيث ستقام يوم 25 يونيو المقبل.

كما أقرت اللجنة التنفيذية التابعة للاتحاد الأفريقي، مواعيد نهائيات كأس أمم أفريقيا، في الفترة بين 9 يناير 2022 إلى يوم 6 فبراير 2022.

اتجاه داخل وزارة الشباب والرياضة بالإطاحة باللجنة الثلاثية بالزمالك وتعيين لجنة جديدة

الجدير بالذكر أن تحدث أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة، عن إمكانية تأجيل القمة بين الأهلي والزمالك في شهر رمضان.

كان من المفترض وجود مواصفات معينة فيما يتعلق بسيارات تقنية الفار، إلا أن سياراتين من الـ4 سيارات الخاصة بالتقنية مازالوا تحت التدريب من الأساس"

وتابع حديثة قائلاً: "الضغط والتعجل كانا السبب في غياب المواصفات المطلوبة في الفار، ومنحت مهلة للشركة لتصحيح كل الأخطاء لمدة 3 أشهر، ومن المفترض عقد جلسة الأسبوع المقبل مع مسؤولي الشركة".

وأتم: "مباراتا الأهلي والزمالك في شهر رمضان لن يتم تأجيلهما نهائيًا وسيقاما في الموعد المحدد، وحسام البدري لم يطلب أي تغيير في الجهاز الفني، وكل ما أثير عاري تمامًا عن الصحة".

ومن المقرر أن تقام مباراتي الأهلي والزمالك، بالدور الأول والثاني من بطولة الدوري، في الثامن عشر من أبريل الجاري، والعاشر من مايو المقبل.