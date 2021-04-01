/625242/مصر-تصطدم-ببطل-العالم-والبلد-المستضيف-في-قرعة-أولمبياد-طوكيو

أقيمت صباح اليوم الخميس قرعة أولمبياد طوكيو 2020 لكرة اليد، والتي تشهد مشاركة منتخب مصر بالبطولة، بعد الفوز ببطولة إفريقيا الأخيرة بتونس.

وأسفرت القرعة عن تواجد منتخب مصر بجانب الدنمارك بطل العالم بجانب منتخي السويد واليابان البلد المنظم.

وتمكن منتخب الدنمارك من تحقيق بطولة الأولمبياد الماضية 2016 بعد الفوز على فرنسا في المباراة النهائية بنتيجة 28/26.

وتنقسم البطولة إلي مجموعتين، بحيث يتواجد في كل مجموعة 6 منتخبات، ويتأهل أصحاب المراكز الأربعة الأولي لدور خروج المغلوب، حتي الوصول للمباراة النهائية.

وفيما يلي فرق المجموعة الأولي والثانية:-

المجموعة الأولي: النرويج، فرنسا، ألمانيا، البرازيل، إسبانيا، الأرجنتين.

المجموعة الثانية: الدنمارك، السويد، البرتغال، اليابان، مصر، البحرين.