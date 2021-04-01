/625245/إبراهيم-عبد-الجواد-يرد-على-فرجاني-ساسي-ويكشف-الحقيقة-الكاملة-لرحيل-اللاعب

أكد إبراهيم عبد الجواد مقدم برنامج بي أون تايم عبر قناة "أون سبورت، أن أنباء رحيل فرجاني ساسي لاعب فريق حقيقة وكل ماقيل خلال الأيام السابقة بأن الحديث عن رحيله غير صحيح فهذا خطاء، بعدما أوضح اللاعب بأن هذا الكلام غير صحيح.

موسيماني يجتمع مع الجهاز المعاون لمناقشة بعض الملفات

وقال إبراهيم عبد الجواد مقدم برنامج بي أون تايم عبر قناة "أون سبورت":" جملة مؤكده ووأضحة تماماً هذا الخبر صحيح بنسبة مليون في % ، لأن هناك جزئية تفوت عن بعض الناس وعن فرجاني ساسي وهي عندما نعود علي فيديو حديثي عن رحيل اللاعب في نهاية الحديث نشاهد أن هذا الوضع الحالي لمفاوضات نادي الزمالك مع ساسي".

وتابع حدبثة قائلاً:" هذا يعني أن يوم 29 مارس أن صرحة بذلك، ولكن من الطبيعي تغير بعض المناقشات من يوم للتالي فيصبح الخبر مختلف انا تحدثت في وقتها".

ووأصل حديثة قائلاً:" أن الأنباء الصحيحة هي أن اللاعب ووكيل أعمالة تحدثوا مع إدارة الزمالك ورئيس النادي بعد مباراة الترجي التونسي ابلغوا انه لا يريد التجديد تعاقده مع القلعة البيضاء إللي إذا أخذ المستحقات المتبقية لديه والتي تقدر بقيمة 685000 يورو كان ذلك قبل ان يعقد أي جلسة مع الإدارة".

وأستكمل حديثة قائلاً:" هذا لا يدل علي أن إذا حقق أدارة النادي بتسديد المستحقات المالية للاعب هو سيرغب بالتجديد علي الفور، ولكن في هذه الحالة عندما يملك عرض أقوي مالياً سيطالب بزيادة راتبه وإذا لم يوافق الزمالك يرحل".

وأختتم ". هناك العديد من الذين لايرغبون في تجديد فرجاني ساسي للفريق بسبب زيادة راتبه، بينما الأكثر محاربه داخل جدران القلعة البيضاء هو اللواء عماد عبد العزيز رئيس الزمالك المؤقت، فيما بالطبع يرغب اللاعب في التجديد ولكن بشروطه المادية، بينما حب جماهير الفارس الأبيض لن يؤثر علي تجديد فرجاني علي بياض لاتقارنوا موقف محمود شيكابالا بموقف فرجاني".