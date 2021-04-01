/625251/حسام-المندوه-مصر-تمضي-قدما-لتكون-رائدة-في-صناعة-الدواء-بمنطقة-الشرق-الأوسط

أكد الدكتور حسام المندوه الحسيني، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، أن مصر تمضي قدما نحو تأمين احتياجات المصريين من الدواء، مشيرا إلى أن افتتاح الرئيس السيسي لمدينة الدواء بمنطقة الخانكة، والاستعداد كذلك لافتتاح مصنع البلازما بالعاصمة الإدارية الجديدة في 2022 يمثل انطلاقة كبيرة لمصر في هذا القطاع.

وأوضح النائب في تصريحات صحفية له اليوم، أن صناعة الدواء تمثل أمن قومي، لافتا إلى أنه بهذه المدينة المتطورة فإن مصر تمتلك استرتيجية متكاملة لتحقيق تقدم غير مسبوق في صناعة الدواء.

وتوقع حسام المندوه، أن تكون مصر رائدة في صناعة الدواء بمنطقة الشرق الأوسط، لاسيما وأن المدينة التي افتتحها الرئيس اليوم، تتمتع بنظم تكنولوجية على أعلى مستوى، فضلا عن إتاحة جلب الاستثمارات الأجنبية في واحدا من أهم القطاعات.

وقال عضو مجلس النواب: الرئيس عبد الفتاح السيسي يستكمل يوما بعد يوم بناء الدولة المصرية على أعلى مستوى، للوصول إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي من كل شيء، وفي مقدمتها توفير الغذاء والدواء.

وافتتح الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم الخميس، مدينة الدواء بمنطقة الخانكة بهدف زيادة التعاون بين الدولة والقطاع الخاص، من أجل تحويل مصر إلى مركز إقليمى لصناعة الدواء فى الشرق الأوسط، لتصبح مصر مركزا إقليميا لصناعة الدواء فى الشرق الأوسط.

دوت الخليج يرصد أبرز المعلومات عن مدينة الدواء بالخانكة :

- ضبط سوق الدواء والعمل على مواجهة نقص الأدوية - تعتمد المدينة الجديدة على زيادة التعاون بين الدولة والقطاع الخاص - المدينة واحدة من أكبر المدن الدوائية فى المنطقة، وتستخدم أحدث التقنيات والماكينات والوسائل التكنولوجية. - مجهزة بكاميرات للتعرف علي الأدوية غير المطابقة للمواصفات للوصول لأعلي مستويات الجودة - تعتمد علي أعمال التنظيف الذاتى الإلكترونى ما يساعد علي استمرار الانتاج في المصانع - الارتقاء بمنظومة التصنيع الجيد، وتطبيق أعلى معايير الجودة العالمية. - تضم المدينة مركزا إقليميا لتصنيع الدواء بالتعاون مع شركات أجنبية، تمهيداً للتصدير إلى الدول الأفريقية. - تقوم المدينة بتصنيع أدوية متعلقة بفيروس "كورونا" والأولوية لأدوية الأمراض المزمنة والضغط والقلب والكلى والمخ والأعصاب. - المرحلة الثانية من المدينة تهتم بالدخول فى مجال صناعة الأدوية المتخصصة مثل أدوية السرطان لطرحها بأسعار مناسبة للمواطن المصرى. - المدينة من أكبر المدن على مستوى الشرق الأوسط، وتقام على مساحة 180 ألف متر، بطاقة إنتاجية 150 مليون عبوة سنويا. - تضم المدينة مصنعين منهم مصنع الأدوية غير العقيمة يضم 15 خط إنتاج، يوفر ما تحتاجه الدولة من أدوية - مدينة الدواء تهدف لتوفير دواء آمن وفعال للمواطن المصرى.