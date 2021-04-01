مصر الخير: سند العيلة يحقق السعادة للأسر المستحقة

جدة - نرمين السيد - وأوضح بيان صحفى، أن هذا العام سيكون فيه شهر رمضان الكريم أحلى كثيرا مع سند العيلة من مؤسسة "مصر الخير"، إذ من خلال التبرع بـ1000 جنيه تستفيد أسرة كاملة مكونة من 5 أفراد بـ 70 كيلو منتجات غذائية لمدة شهر كامل بالإضافة إلى دعم نقدى بقيمة 200 جنيه.

وتعمل مؤسسة مصر الخير سنويا على قياس جودة الخدمات التى تقدمها للمستحق باسم المتبرع والتأكيد على جودة الخدمة وتأثيرها مقارنة بالاحتياجات الأساسية للمستحق ولذلك تم تطوير الكرتونة الغذائية ليكون شهر رمضان المبارك له طعم آخر بالنسبة للأسر الأكثر احتياجا.

وتابع البيان: تم إضافة منتجات جديدة للكرتونة تساهم فى تحقيق السعادة للمستحق وهى أبسط الحقوق خلال الشهر الكريم، حيث يشتمل سند العيلة على 5 كراتين غذائية تتضمن حوالى 70 كيلو منتجات غذائية أساسية بالإضافة إلى 10 علب لحمة جاهزة معبأة و10 كيلو بطاطس وكيلو تفاح و2 لتر عصير بالإضافة إلى البسبوسة وهى منتج اساسى فى الكرتونة فضلاً عن دعم نقدى للأسرة بقيمة 200 جنيه.

وأوضح البيان، أن تقدير المستحق شيء واجب ويجب مراعاة ما تمر به العديد من الأسر خاصة فى ظل أزمة كورونا وهذا ما تستهدفه مؤسسة مصر الخير، مشيرا إلى أن "سند العيلة" منتج قامت مؤسسة مصر الخير بإطلاقه هذا العام كبديل عن الخيم الرمضانية بسبب جائحة كورنا لتوفير الاحتياجات الغذائية للأسر الأكثر استحقاقاً لمدة الشهر الكريم.

وتستهدف مؤسسة مصر الخير الوصول إلى أكبر عدد من الأسر المصرية فى جميع المحافظات على مستوى الجمهورية خلال الشهر الكريم.